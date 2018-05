Frankfurt - Als das Mitglied des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC), Raphael Bostic, am Vorabend des Himmelfahrtstages in einer Rede erklärte, die US-Inflation werde wahrscheinlich für eine gewisse Zeit das 2-Prozent-Ziel übertreffen, dürfte er noch nichts von der Entwicklung der jüngsten Inflationsdaten gewusst haben, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".

