Wien - Bereits am Mittwoch brachte Ford Motor Credit Co (Baa2/BBB/BBB) eine Dual-Tranche Senior Anleihe auf den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Tranche A (3J, EUR 600 Mio.) habe bei 3mE+43 BP und die Tranche B (5,5J, EUR 400 Mio.) bei 3mE+73 BP gepreist. Darüber hinaus habe LANXESS eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB-) bei MS+65 BP begeben. Becton, Dickinson and Company (Ba1/BBB/BBB-) habe für die kommende Woche eine Reihe von Investorentreffen für die Platzierung einer Senior Anleihe angekündigt.

