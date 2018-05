Bonn - Das geldpolitische Komitee der Bank of England hat den Leitzins auf seiner Sitzung am gestrigen Donnerstag unverändert bei 0,50% gelassen, so die Analysten von Postbank Research.Dieser Schritt sei nach zuletzt schwachen Wachstumsdaten sowie einer leicht nachlassenden Teuerung erwartet worden. Die britischen Währungshüter hätten ihre Entscheidung begründet, den Leitzins nicht anzuheben, denn auch mit dem sehr mäßigen BIP-Wachstum zu Jahresbeginn, auch wenn dieses ihrer Einschätzung nach durch temporär wirkende Faktoren gedämpft worden sei. Überdies würden sie davon ausgehen, dass die Inflation, die durch die Pfund-Abwertung angeheizt worden sei, ihren Höhepunkt inzwischen überschritten habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...