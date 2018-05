... Kurssprung von fast 5 Prozent und schoss damit auch über unseren Zielkurs hinaus. Die Münchener meldeten im Rahmen der Berichtssaison ihre Zahlen und trafen mit einem Umsatz von 20,1 Mrd. Euro die Analystenerwartungen. Während die Kraftwerkssparte aus den Negativschlagzeilen kaum heraus kommt, konnte die Gewinnprognose angehoben werden. Der Auftragseingang konnte die Prognosen leicht schlagen lag aber unter dem Vorjahr, das Ergebnis im Industriegeschäft geriet etwas besser als die Schätzungen. Ob das allerdings einen Aufschlag von fast fünf Prozent rechtfertigt, darf bezweifelt werden.



Hinter vorgehaltener Hand machten andere Gerüchte die Runde. Demnach könnte der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen und die angekündigten Sanktionen Siemens zu Gute kommen. Zwar beteuerte Finanzvorstand Ralf Thomas, Siemens werde "die Regeln uneingeschränkt einhalten" ließ sich am Mittwoch früh aber auch mit der Aussage zitieren: "Wir nehmen zur Kenntnis, dass eine der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt eine politische Entscheidung getroffen hat". Da schwingt deutliche Kritik zwischen den Zeilen mit.



Dazu passt die Personalie des neuen US Botschafters in Berlin. Richard Grenell gilt als Hardliner und wurde nach 15 Monaten Wartezeit jetzt installiert. Direkt zum Amtsantritt machte er mit der Forderung an deutsche Unternehmen auf sich aufmerksam, sich sofort aus Iran zurückzuziehen. Das Timing gibt einen weiteren Hinweis darauf, wie Trump Deutschland wahrnimmt. Seine Empfehlung verbreitete Grenell übrigens auch per Twitter. Sowohl Inhalt also auch Form dieses Tweets waren in den letzten zwei Tagen Gegenstand massiver Kritik.



Bei Siemens fällt in den letzten Wochen auf, dass die Kursentwicklung gegenüber dem DAX von unterdurchschnittlich zu überdurchschnittlich gewechselt hat. Möglicherweise handelte es sich hierbei nur um den Vorgriff auf die Quartalszahlen. Sollte es aber in den nächsten Tagen dabei bleiben, steckt wahrscheinlich mehr dahinter. Wir bleiben dran, nehmen weitere Kurschancen für Siemens zur Kenntnis, erhöhen unseren Zielkurs von 110 € auf 125 € und warten gespannt auf den nächsten Tweet vom neuen US Botschafter.



