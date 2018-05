... oder fast zehn Prozent Zugewinn im Index binnen sechs Wochen, spitzt sich die Lage langsam zu.



Der deutsche Aktienindex notiert auf dem Widerstand bei 13.000 Punkten. Eine Verschnaufpause wäre gesund. Trotzdem: Sollte der DAX heute die Woche deutlich über 13.000 Punkten beenden, wäre das ein weiteres positives Zeichen für die Fortsetzung der Rally in der nächsten Woche. Nach der ambitionierten Rally wäre das allerdings ein erstes Zeichen der Überhitzung. Auf der Unterseite stellt der Bereich zwischen 12.850 und 12.750 die nächste Unterstützung da.



Indikation und EröffnungDie US Märkte zeigten sich auch gestern wieder moderat freundlich. Es war bereits der sechste freundliche Tag in Folge. Fester zeigten sich insbesondere Internetwerte und Halbleiteraktien. Schwächer hingegen notierten Öl-, Gas- und Chemietitel aber auch die Biotechbranche.



Nachdem sich auch die asiatischen Börsen mehrheitlich freundlich zeigten war die Indikation für die Eröffnung des DAX moderat fester. Bei knapp 13.030 Zählern startete der deutsche Leitindex dann in den frühen Handel. Die Umsätze blieben weiter schwach. Von der Währungsseite kommt weitere Unterstützung. Der Dollar hat sich gegenüber dem Euro in kurzer Zeit um fast fünf Cent verteuert, die aktuelle Gegenbewegung fällt unterdurchschnittlich aus.



