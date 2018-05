... im deutschen Handel wird in der kommenden Woche ebenfalls auf dem Prüfstand stehen. Die beiden Nachfolger der ehemaligen großen METRO sind die kleinere METRO und CECONOMY für MEDIA MARKT/ SATURN. Beide notieren rund auf Tiefstkurs. Eigentlich geht es weiter nicht mehr. Nach unseren Informationen haben einige ehemalige Großaktionäre ihre Positionen reduziert. Eine Garantie gibt es nicht. Nun muss Herr Koch klarmachen, wie er den größten Cash & Carry-Markt Europas (nicht vergleichbar mit CARREFOUR)) wieder aufbauen will. 4,1 Mrd. € Marktwert sind dafür eigentlich nicht zu unterbieten.



