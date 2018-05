...die Q1-Zahlen. Wir berichten in der dies wöchigen Actien-Börse über die Absicht des Chefs Bäte, eine große Fusion unter Gleichen in Erwägung zu ziehen. Da er dies gegenüber der Financial Times tat, wiegt diese Nachricht hoch. ZURICH INSURANCE gilt als idealer Partner für die ALLIANZ. Alles Nähere lesen Sie dazu in der Actien-Börse, und wir ergänzen: Sollte es zu einer solchen Fusion kommen, wäre das im Versicherungsgeschäft eine Sensation.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB Daily. Falls Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie bitte im Einzelabruf bei unserem Partner www.BoersenKiosk.de oder in unserer neuen BerneckerBK App (IOS). Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info