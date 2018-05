Als Vergeltung für auf die Golanhöhen abgefeuerte Raketen hat Israel iranische Ziele in Syrien angegriffen. Der Iran dementiert allerdings jede Aggression.

Das iranische Außenministerium hat am Freitag eine iranische Beteiligung an den Raketenangriffen auf israelische Armeeposten tags zuvor auf den Golanhöhen dementiert. Israel benutze "frei erfundene und grundlose" Unterstellungen, um Angriffe auf syrische Ziele zu rechtfertigen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag.

Israel hatte nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag mit Kampfflugzeugen ...

