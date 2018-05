Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken der Umstrukturierung der Kraftwerksparte seien nun gut in den Markterwartungen berücksichtigt, schrieb Analyst William Mackie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angetrieben von einer Reihe zyklischer und struktureller Faktoren dürften sich die Aktien des Industriekonzerns nun wieder überdurchschnittlich entwickeln./la/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-05-11/10:58

ISIN: DE0007236101