Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Stephen Reitman hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) 2018 und 2019 in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich an. Er verwies auf die gestiegenen operativen Ergebnisziele (Ebit) des Autobauers, gesunkene Finanzierungskosten und die niedrigeren Unternehmenssteuern in den USA. Die Bekanntgabe mittelfristiger Unternehmensziele Anfang Juni dürfte vom baldigen Abgang des Unternehmenschefs Sergio Marchionne in den Hintergrund gedrängt werden - danach könnten der Wettbewerbsdruck und höhere Rabatte für Käufer Sorgen machen./gl/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-05-11/10:59

ISIN: NL0010877643