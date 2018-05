Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Ungeachtet guter Vorgaben aus den USA zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am frühen Freitag mit einer knapp behaupteten Tendenz. Marktteilnehmer berichten von einem ruhigen Geschäft, weil sich viele Marktteilnehmer bereits in das verlängerte Wochenende verabschiedet hätten. Nachdem zu Christi Himmelfahrt die Börsen in Wien und Zürich geschlossen blieben, sind dort aber die Marktteilnehmer wieder an Bord.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Berichtssaison kocht auf kleiner Flamme. Das Iran-Thema schwelt eher im Hintergrund, am Ölmarkt sind kleine Gewinnmitnahmen zu beobachten. Der DAX gibt um 0,1 Prozent auf 13.008 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.563 Punkte nach unten. Die Mailänder Börse tendiert behauptet, nachdem es dort wegen der politischen Unsicherheit mit einem drohenden euroskeptischen Regierungsbündnis zuletzt deutlicher abwärts gegangen war.

Wie ein Befreiungsschlag wirkt, dass in der Baubranche Sika und Saint-Gobain ihren lange schwelenden Übernahmestreit beendet haben. Der französische Baustoffriese verzichtet nun darauf, die Kontrolle an dem kleineren Konkurrenten Sika zu übernehmen. "Die Vereinbarung ist ein Gewinn für beide Seiten", kommentieren die Analysten von Davy-Research. Die Aktie von Sika haussiert um 10 Prozent, für Saint-Gobain geht es um 2,2 Prozent nach oben.

Gut kommt der Geschäftsbericht von Arcelormittal an, die Aktie steigt um 2 Prozent. Der Stahlriese hat im ersten Quartal von höheren Stahlpreisen profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Insgesamt hätten sich die Aussichten für 2018 in den vergangenen Monaten verbessert, sagte Arcelor-Chef Lakshmi Mittal.

Talanx mit soliden Zahlen

Nachdem bei Talanx die Bruttoprämien im Auftaktquartal überzeugt haben, hat das Unternehmen den Ausblick für die Prämien leicht nach oben genommen. Den Ausblick für den 2018er Gewinn bestätigte der Versicherer aber nur, wohingegen die aktuelle Markterwartung mit 880 Millionen Euro bereits darüber liegt. Das sorgt für etwas Enttäuschung. Talanx handeln 1 Prozent im Minus.

Negativ für Roche, die 1,5 Prozent verlieren, wirkt eine enttäuschend verlaufene Studie. "Die Erwartungen waren nach einem vorübergehenden Einstellungsstopp in einer früheren Studie bereits gedämpft", relativiert ein Marktteilnehmer die Neuigkeit.

Zalando profitieren im SDAX wie erwartet kaum davon, dass das Unternehmen ein kleines Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Der Kurs ist wenig verändert.

Aus Zeichnersicht erfreulich fällt bislang der Börsengang von Nfon aus. Im Vergleich zum Vorfeld nach unten angepassten Ausgabepreis je Aktie von 12 Euro lag der erste Kurs am Freitag mit 13,00 Euro gut 8 Prozent höher.

Hinweis: Wegen technischer Probleme entfällt die an dieser Stelle übliche tabellarische Übersicht über die Entwicklung auf den Finanz- und Rohstoffmärkten.

