Düsseldorf - Die jüngsten Inflationsdaten in Brasilien weisen für den zurückliegenden April mit 2,8% erneut einen Wert unter der Marke von 3 Prozent aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Angesichts des vergleichsweise moderaten Preisdrucks und sinkender Inflationserwartungen würden die Analysten in den kommenden Monaten eine abwartende Geldpolitik mit einem unveränderten Schlüsselzins von 6,50% erwarten. Viele Investoren dürften brasilianische Staatsanleihen im aktuellen Umfeld eine attraktive Anlage darstellen. (11.05.2018/alc/a/a)

