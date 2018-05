FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6500 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RBS PRICE TARGET TO 325 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GREGGS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1225 (1425) PENCE - BERENBERG CUTS NICHOLS PRICE TARGET TO 1550 (1850) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 250 (253) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 270 (265) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES RATHBONE BROS TO 'BUY' ('HOLD') - CFRA CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3600 (4200) PENCE - 'STRONG BUY' - CS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1850) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 6360 (7160) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES G4S TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 280 (255) PENCE - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 235 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4960 (4725) PENCE - 'SELL' - INVESTEC CUTS HOSTELWORLD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 392 (350) PENCE - JPMORGAN CUTS LAMPRELL PRICE TARGET TO 77 (78) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 870 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 2090 (2170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1900 (1785) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5240 (4830) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 760 (745) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RESUMES SHIRE WITH 'BUY' - TARGET 4550 PENCE - ML CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 5050 (5100) PENCE - PEEL HUNT CUTS RENISHAW TO 'REDUCE' ('HOLD') - RBC CAPITAL CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES RBS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 280 (255) PENCE



