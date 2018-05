11.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die NFON AG (ISIN: DE000A0N4N52) ist seit heute Morgen im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. NFON erzielte nach einem Ausgabepreis von 12,00 Euro einen ersten Preis von 13,00 Euro. Die aktuelle Zahl der Börsengänge in Frankfurt seit Jahresbeginn beläuft sich damit auf neun. Mit der NFON AG, einem Anbieter von Telefonie-Lösungen aus der Cloud, ist ein weiteres Unternehmen aus dem Deutsche Börse Venture Network an die Frankfurter Börse gegangen. Das...

