Das Finanzierungsziel von 130.000 Euro ist von den Crowdinvestoren in weniger als einem Monat erfüllt worden. Ecoligo und Soventix planen weitere Projekte in Chile, Südafrika und der Dominikanischen Republik über die Plattform zu finanzieren.Soventix hat in nur 26 Tagen ein Photovoltaik-Projekt in Chile auf der Crowdinvesting-Plattform "ecoligo.investments" erfolgreich finanziert. 62 Crowdinvestoren hätten die 130.000 Euro gegeben, die das Fundingziel für die Photovoltaik-Anlage mit 95 Kilowatt Leistung in einem Weinanbaugebiet waren, hieß es am Freitag. Sie erhalten eine Verzinsung von fünf Prozent ...

