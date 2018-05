In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,50%-Hybridanleihe der PORR AG (A19CTJ) - wie schon im vorherigen Barometer - als weiterhin "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen. Aufgrund der Profitabilität der PORR-Gruppe in den vergangenen Jahren, der aktuellen Eigenkapitalquote von 20,7% sowie dem signifikanten Wachstum, aber der rückläufigen Ergebnisentwicklung im Jahr 2017 und der unterdurchschnittlichen Rendite der Hybridanleihe von 4,46% p.a. (auf Kursbasis 103,50% am 08.05.2018 bei Berechnung bis zum ersten Rückzahlungstermin am 06.02.2022) bleibt die PORR-Hybridanleihe (WKN A19CTJ) weiterhin bei 3 von 5 möglichen Sternen, so die KFM-Analysten.

Hintergrund: Mit der im Jahr 2010 begonnenen Übernahme der Mehrheit an der PORR-Gruppe durch das Strauss-Ortner-Syndikat wurde das Unternehmen reorganisiert und auf das Kerngeschäft fokussiert. Hierdurch konnten ab dem Jahr 2012 wieder steigende Umsatzerlöse und Erträge generiert werden. Der Wachstumskurs der letzten Jahre wurde durch die Übernahme kleiner bis mittelgroßer ...

