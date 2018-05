Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag etwas schwächer, nachdem am Vortag die Schweizer Börse wegen Auffahrt geschlossen war. Rückenwind lieferten zwar die guten Vorgaben aus den USA und Asien, aber das Börsenschwergewicht Roche erweist sich als Klotz am Bein. Die Aktien von Sika und Cosmo würden - jeweils am gegenüberliebenden Ende des Spektrums - herausragen, sagt ein Börsenhändler. Ansonsten sei das Geschäft relativ dünn, weil viele Marktteilnehmer die Brücke machen würden und bereits im Wochenende seien.

Positiv auf das Sentiment wirkt sich aus, dass die die befürchtete Beschleunigung der Inflation im April ausgeblieben war. Dies nimmt laut Händlern Druck von der US-Notenbank Fed, die Leitzinsen schneller zu erhöhen als geplant. Dies hilft den Aktienkursen und hatte auch die Börsen in Asien beflügelt. Vermeintliche Belastungsfaktoren wie die Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die politischen Unsicherheiten in Italien und den weiterhin drohenden Handelskrieg vor allem zwischen den USA und China blendeten die Anleger aus, sagt ein Marktteilnehmer.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.20 Uhr um 0,12 Prozent im Minus bei 8'984,10 Punkten. Ganz kurz schleppte sich der SMI im frühen Handel über die Marke von 9'000 Punkten, bevor die Kurse dann wieder abbröckelten. Der 30 Aktien ...

