Cubic London Limited (Cubic) will bei der C-Quadrat Investment AG (C-Quadrat) einen Gesellschafterausschluss vornehmen und damit einen Anteil von 100 Prozent erreichen. Für mich ist das fast nur noch Kosmetik. Cubic hält bereits 98,47 Prozent an C-Quadrat. Wer von Anfang an dabei war, hat mit der Aktie 44 Prozent gemacht, seit dem Tief 2009 sind es plus 1.027 Prozent (!) Kursgewinn. Der Squeeze Out ...

Den vollständigen Artikel lesen ...