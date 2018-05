Der Bitcoin findet zurück auf die Überholspur. Die Kryptowährung hat in den vergangenen Wochen deutlich erholt. Auch, weil sich der Markt für Profis öffnet und es Fortschritte beim Thema Regulierung gibt.

Nach seinem kometenhaften Aufstieg im vergangenen Jahr wissen Anleger: Im Bitcoin-Universum läuft alles im Zeitraffer ab. So auch der Absturz? Nach dramatischen Wochen im ersten Quartal des Jahres, in denen die führende Kryptowährung bis zu drei Viertel ihres Wertes verlor, mehren sich die Zeichen, dass bereits die Erholung einsetzt.

Vom Jahrestief im April bei 5600 Dollar arbeitete sich der Kurs stetig zurück in Richtung 10.000er-Marke. Bitcoin-Aktivist Charlie Shrem ließ sich bereits zu einem gewagten Statement hinreißen: "Im Mai 2018 werden wir den Bitcoin das letzte Mal unter 10.000 Dollar sehen", twitterte er.

Die Anlageklasse Bitcoin lebt. Das zeigt die US-Investmentbank Goldman Sachs. Sie offenbarte der "New York Times" in dieser Woche, dass sie ein Expertenteam aufbaut, das für Kunden und auf eigene Rechnung mit Bitcoins handeln soll. Diese Ankündigung kommt einem Ritterschlag gleich. Hatte Goldman-Vorstandschef Lloyd Blankfein doch vor nicht einmal sechs Monaten noch gewarnt, der Bitcoin sei eine Währung für Betrüger. Nun scheint er vielen Kundenanfragen nachzukommen. Schon auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Januar hatte Blankfein angedeutet, dass Kunden ...

