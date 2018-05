Der Vordenker und Technologieexperte Frank Schwab erläutert eine der faszinierendsten Innovationen in der Finanzbranche und erklärt, warum auch Bitcoin-Milliardäre einen Safe haben.

Herr Schwab, früher waren Sie Banker, heute beschäftigen Sie sich mit Innovationen in der Finanzbranche. Welche Erfindung hat Sie am meisten fasziniert? Das Internet habe ich zum ersten Mal 1993 gesehen, es war faszinierend aber selbst damals konnte man sich die Folgen dieser Entwicklung für unseren Alltag noch nicht richtig vorstellen. Lange habe ich das Internet für die wegweisendste Innovation gehalten. Dann habe ich vor ein paar Jahren die Blockchain gesehen.

Was sieht man da? Was man dort sieht, ist eine unvorstellbare Vielfalt, diese Technik im Alltag anzuwenden. Die Kryptowährungen, die vielleicht sogar einmal die Rolle des Geldes einnehmen könnten, sind aktuell nur das populärste Beispiel. Auch Wertpapiere auf Blockchainbasis oder ein Grundbuch sind denkbar. Das Besondere an der Kryptografie ist, dass die Eigenschaften eines Systems, etwa einer Währung wie dem Bitcoin, fest programmiert und für alle Nutzer transparent sind - sofern sie den Code lesen können.

Warum soll das innovativ sein? In die Verfassung unseres Landes, in die Gesetzbücher oder in die Satzung einer x-beliebigen Aktiengesellschaft kann doch auch jeder hineinschauen, der lesen kann. Richtig. Aber im Unterschied zu einem Gesetz oder der Satzung eines Unternehmens wird die Einhaltung der definierten Regeln in einem Blockchainsystem durch den Programmcode sichergestellt. Es ist also technisch unmöglich, die definierte Regel zu brechen. Beispiel: Beim Bitcoin etwa ist die maximal schöpfbare Geldmenge fest einprogrammiert. Bei einer Aktiengesellschaft dagegen kann das Management faktisch gegen die Satzung verstoßen. Wenn die Aktionäre das verhindern wollen, müssen sie erst teuer klagen oder auf der Hauptversammlung intervenieren. Eine weitere wichtige Eigenschaft habe ich noch gar nicht angesprochen.

Welche? Die Art und Weise, ...

