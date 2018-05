Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Fix Kupon Express Aktienanleihe (ISIN DE000CA0FQ97/ WKN CA0FQ9) der Commerzbank auf die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) vor.Mit einem Minus von 13 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate halte sich die Deutsche Telekom-Aktie in den Top-Flop-Listen der DAX-Werte eher am unteren Rand der Rangliste für diesen Zeitraum auf. Obwohl die Aktie auf die Veröffentlichung der unter den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen mit einem Kursrutsch reagiert habe, könnte für längerfristig agierende Anleger wegen der Anhebung der Prognosen nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine direkte oder indirekte Investition in die T-Aktie gekommen sein.

