Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 6300 auf 6500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passe in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für Lokelma an - ein Mittel gegen die Elektrolytstörung Hyperkaliämie. Der Wert des Mittels habe sich mit nun 309 Pence je Aktie mehr als verdoppelt./ag/mis Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292