Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag gestützt durch politische Unsicherheit etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 159,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,55 Prozent.

Insbesondere politische Entwicklungen sorgten für eine gewisse Verunsicherung an den Märkten. Im Konflikt um das Atomabkommen mit dem Iran gab es zuletzt unterschiedliche Entwicklungen. Einerseits hat der Iran nach Angaben Russlands zugesichert, seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen weiterhin nachzukommen. Andererseits machten die USA bereits Ernst und verhängten neue Sanktionen gegen den Iran.

Die Commerzbank verweist zudem auf wachsende Italien-Sorgen. Eine Regierung zwischen der rechtspopulistische Lega und der Fünf-Sterne-Protestpartei wird zunehmend wahrscheinlicher. Beide Parteien vertreten eurokritische Positionen. Am Freitag stehen mehrere Treffen an, unter anderem zwischen den Parteichefs Luigi Di Maio und Matteo Salvini, die am Sonntag dem Präsidenten mitteilen wollen, ob die Regierungsbildung gelingt oder nicht. Die beiden Parteichefs hatten bereits am Donnerstag von "bedeutenden Schritten nach vorne" gesprochen. Die Renditen italienischer Staatsanleihen gaben jedoch am Freitag merklich nach, nachdem sie zuletzt noch stark gestiegen waren./jsl/tos/she

ISIN DE0009652644

