Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Royal Bank of Scotland von 310 auf 325 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Vergleich mit dem US-Justizministerium sei positiv, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bank hatte für 4,9 Milliarden US-Dollar die US-Ermittlungen im Zusammenhang mit Hypothekenwertpapieren aus der Welt geschafft./gl/mis Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-05-11/12:25

ISIN: GB00B7T77214