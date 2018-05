Düsseldorf (ots) - Akademiker mit Interesse an Marketing und Vertrieb können sich ab sofort für das "Marketing & Sales Fellowship"-Programm von McKinsey & Company bewerben. Der inzwischen dritte Jahrgang des Programms richtet sich an herausragende Hochschulabsolventen, die sich im Studium auf Marketing- und Vertriebsthemen spezialisiert und in diesem Bereich Praktika absolviert haben. Bewerber mit einem Bachelorabschluss sollten idealerweise neben Praktika über etwa zwei Jahre Berufserfahrung in Marketing oder Vertrieb verfügen. Im Anschluss an das Programm können die Teilnehmer entweder als Berater in der Marketing & Sales Practice von McKinsey bleiben oder im Rahmen des Fellow-Programms einen weiteren akademischen Abschluss erwerben (z.B. MBA oder Promotion). Der dritte Jahrgang des M&S Fellowship Programms startet zum 1. Oktober 2018 in München, Düsseldorf oder Köln. Die Bewerbung ist bis zum 22. Mai 2018 unter https://karriere.mckinsey.de/jobs/marketing-sales-fellow-programm möglich.



"Mit dem Programm begegnen wir den wachsenden Ansprüchen unserer Klienten nach funktionaler Expertise. Marketinginteressierten Bewerbern wird durch das Programm eine Spezialisierung auf Marketing- und Vertriebsthemen in der Beratung vereinfacht", sagt Jochen Böringer, zuständiger Partner bei McKinsey. Zum Programm zählen neben der Beratung in Marketing- und Sales-Projekten auch M&S-Trainingseinheiten alle zwei Wochen. Zusätzlich werden die Teilnehmer so wie alle anderen Neueinsteiger bei McKinsey umfangreiche Trainings und Coachings erhalten, die sowohl ihre Soft Skills schulen als auch ihr Branchenwissen vertiefen.



Interessierte bewerben sich mit vollständigen Unterlagen inklusive tabellarischem Lebenslauf und Kopien aller Zeugnisse bis zum 22. Mai 2018 online unter www.mckinsey.de/karriere.



Bewerber-Rückfragen beantwortet Nina Wolf unter der Telefonnummer 0221 208 7555.



