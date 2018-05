Zum Ende der Handelswoche teilte Bayer mit, für eine "Aflibercept-Injektionslösung ins Auge" in China die Zulassung erhalten zu haben. Es gehe demnach um die "Behandlung des Sehschärfenverlusts, bedingt durch neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD)", die damit möglich sei, so Bayer. Bayer verweist darauf, dass es bei dieser neovaskulären Makuladegeneration um eine Augenerkrankung gehe, die zur Erblindung führen könne. Wenn Patienten in China demnach "bald Zugang zu einer ... (Peter Niedermeyer)

