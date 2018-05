Stuttgart - Die USA haben drei neue Staatsanleihen (ISIN US9128284J61/ WKN A19Z27, ISIN US9128284L18/ WKN A19Z8S, ISIN US9128284H06/ WKN A19Z2E) mit einem Gesamtvolumen von knapp 88 Milliarden US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Anleger könnten die Anleihen an der Börse Stuttgart ab einer Mindeststücklung von 100 US-Dollar nominal handeln. Beim Kauf und Verkauf über die Börse würden diese jeweils in Euro abgerechnet. Es sei dabei kein Währungskonto erforderlich. Die Zinszahlung erfolge jeweils zum 31. Oktober.

