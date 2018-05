Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Beendigung des Streits über die Übernahme des Schweizer Bauchemieherstellers Sika auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Positiv sei, dass der französische Baustoffhersteller zwar auf die Kontrollmehrheit verzichtet, aber bei Sika einsteigt, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Saint-Gobain sei nun an einem "großartigen Unternehmen" beteiligt, das in den letzten fünf Jahren seine Resultate jeweils im prozentual zweistelligen Bereich gesteigert habe./la/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-05-11/12:48

ISIN: FR0000125007