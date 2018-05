Bankenriese Goldman Sachs will mit der Plattform Marcus Kleinsparer erobern - erst in den USA, dann in Großbritannien und womöglich bald in Deutschland. Wie sich die Investmentbank auf Privatkunden ausrichtet.

Im 26. Stock von 200 West Street, der Weltzentrale von Goldman Sachs, erinnert nichts an eine Kathedrale der Hochfinanz: keine Mahagonitische, Holzvertäfelungen oder schwarzen Ledersessel. In der Nordwestecke der Etage befindet sich auch nicht das übliche Chefbüro. Sondern ein Wohnzimmer, mit Sitzsäcken und Popcornmaschine. Krawatten und Jacketts, eigentlich nicht verhandelbarer Teil der Unternehmenskultur, sind freiwillig. An den anderen Standorten der Tochterbank Marcus sieht es ähnlich aus, etwa in Salt Lake City, im US-Bundesstaat Utah, wo sich Marcus symbolisch bedeutsam unter der Adresse 111 Main Street eingemietet hat. Oder in San Francisco, wo sich demnächst 80 Mitarbeiter um die technische Seite von Marcus kümmern sollen - ohne Dresscode, dafür mit einer Kombucha-Maschine.

Für die Bank ist das eine Revolution. Marcus, benannt nach Firmengründer Marcus Goldman, macht Bankgeschäfte für die ganz normale Mittelschicht. Nach Jahrzehnten, in denen die Banker in der modernen Firmenzentrale im südlichen Manhattan vor allem Großinvestoren betreuten und Firmenübernahmen begleiteten, hat die Goldman-Führung das Privatkundengeschäft entdeckt. Nicht mehr nur das oberste Prozent der Bevölkerung nimmt ihre Dienste in Anspruch. Die Bank öffnet sich für Kleinsparer.

Ebenso verstörend für manchen Investmentbanker, der den Schlips nur zum Schlafen auszieht: die Markenbotschafterin des Goldman-Sachs-Ablegers. Vor wenigen Tagen verkündete Harit Talwar, Head of Digital Finance, dass die Bank TV-Sternchen JoJo Fletcher angeheuert hat. Die ist ehemalige Teilnehmerin der Dating-Show "The Bachelorette", 27 Jahre alt, und war vor ihrer Zeit als Reality-Star im Immobiliengeschäft. Was vor allem aber zählt: Allein auf Instagram folgen ihr über zwei Millionen Fans. Der Bekanntheit von Goldmans Kreditplattform kann die Partnerschaft nur nutzen. Marcus hat aktuell rund eine halbe Million Kunden. Und es sollen schnell mehr werden. In den USA und sehr bald auch in Europa: "Wir planen, die Plattform in der zweiten Hälfte des Jahres im Vereinigten Königreich einzuführen", so Stephen Scherr, Chef der neu gegründeten Consumer & Commercial-Banking-Abteilung von Goldman Sachs. Weitere Expansion ist nicht ausgeschlossen - auch nach Deutschland nicht.

Bisher bearbeitet Goldman hier vom Frankfurter Messeturm aus vor allem Dax-Konzerne und professionelle Investoren. Die Bank scheint mit Marcus noch viel vorzuhaben. Bereits im Januar kaufte Goldman das Kreditkarten-Start-up Renton - ein möglicher erster Schritt zur Marcus-Card.

Nun hat sie sich auch Apple als Partner an Bord geholt. Zwar ist bislang über die Kooperation zwischen Goldman und Apple kaum etwas bekannt. Doch das Wall Street Journal berichtet, dass 2019 die erste Kreditkarte mit Apple-Pay-Logo auf den US-Markt kommen soll. Ob es eine Ergänzung zum Marcus-Angebot wird, oder integriert werden soll, bleibt abzuwarten.

Klar ist: Goldman Sachs holt kauft sich für sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...