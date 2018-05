FRANKFURT (Dow Jones)--Der Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende beschert den Aktienmärkten in Europa einen sehr ruhigen Wochenausklang. Auf breiter Front tut sich bei den Indizes trotz günstiger Vorgaben aus den USA wenig. Viele Marktteilnehmer seien schon im verlängerten Wochenende, heißt es. Dass an den Börsen in Wien und Zürich nach der Feiertagspause wieder gehandelt wird, sorgt kaum für Belebung.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Berichtssaison kocht auf kleiner Flamme. Das Iran-Thema schwelt eher im Hintergrund, am Ölmarkt macht die Rally der vergangenen Tage eine Pause und die Preise verharren auf ihren Dreieinhalbjahreshochs. Der DAX gibt zum Mittag 0,4 Prozent ab auf 12.975 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.559 Punkte nach unten. Die Mailänder Börse tendiert behauptet, nachdem es dort wegen der politischen Unsicherheit und zuletzt einem drohenden euroskeptischen Regierungsbündnis deutlicher abwärts gegangen war.

Dennoch kommen aus Italien auch gute Nachrichten. Nach der Unicredit am Donnerstag hat nun die nur mit Staatshilfe noch lebende Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ermutigende Zahlen vorgelegt. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal auf 187,6 Millionen Euro nach einem Minus von 169,2 Millionen im Vorjahr. Auch verbuchte die Bank einen deutlichen Rückgang bei Wertberichtigungen auf Finanzanlagen. Zudem kommt BMPS damit voran, das notleidende Portfolio abzubauen. An der Börse wird das mit einem Kurssprung von rund 12 Prozent quittiert.

Befreiungsschlag im Übernahmegerangel

Wie ein Befreiungsschlag wirkt, dass die Schweizer Sika und Saint-Gobain ihren lange schwelenden Übernahmestreit beendet haben. Der französische Baustoffriese verzichtet nun darauf, die Kontrolle an dem kleineren Konkurrenten Sika zu übernehmen. "Die Vereinbarung ist ein Gewinn für beide Seiten", kommentieren die Analysten von Davy Research. Die Anleger sehen das offenbar genauso: Sika verteuern sich um über 8 Prozent und für Saint-Gobain geht es um 2,8 Prozent nach oben.

Gut kommt der Geschäftsbericht von Arcelormittal an, die Aktie steigt um 2,2 Prozent. Der Stahlriese hat im ersten Quartal von höheren Stahlpreisen profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Insgesamt hätten sich die Aussichten für 2018 in den vergangenen Monaten verbessert, sagte Arcelor-Chef Lakshmi Mittal.

Talanx mit soliden Zahlen

Nachdem bei Talanx die Bruttoprämien im Auftaktquartal überzeugt haben, hat der Versicherer den Ausblick für die Prämien leicht nach oben genommen. Den Ausblick für den 2018er Gewinn bestätigte Talanx aber nur. Das sorgt für etwas Enttäuschung. Talanx verbilligen sich um 2,3 Prozent.

Negativ für Roche, die 1,6 Prozent verlieren, wirkt eine enttäuschend verlaufene Studie. "Die Erwartungen waren nach einem vorübergehenden Einstellungsstopp in einer früheren Studie bereits gedämpft", relativiert ein Marktteilnehmer den Neuigkeitsgehalt der Meldung.

Zalando profitieren im MDAX wie erwartet nicht davon, dass das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Dazu sei das Volumen zu klein, heißt es. Der Kurs ist wenig verändert.

Aus Zeichnersicht erfreulich fällt bislang der Börsengang von Nfon aus. Im Vergleich zum im Vorfeld kräftig nach unten angepassten Ausgabepreis je Aktie von 12 Euro lag der erste Kurs am Freitag mit 13,00 Euro gut 8 Prozent höher. Am Mittag wird das Papier des Anbieters von Cloud-Telefonsystemen mit 13,20 Euro gehandelt.

INDEX zuletzt +/- % absolut Euro-Stoxx-50 3.562,17 -0,21 -7,54 Stoxx-50 3.128,48 -0,17 -5,28 DAX 12.990,66 -0,25 -32,21 MDAX 26.710,46 -0,12 -31,94 TecDAX 2.779,55 -0,28 -7,68 SDAX 12.563,92 -0,09 -11,83 FTSE 7.705,56 0,06 4,59 CAC 5.527,92 -0,33 -18,03 Bund-Future 158,98 0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 10:59 Do, 17:49 EUR/USD 1,1934 +0,15% 1,1921 1,1895 EUR/JPY 130,48 +0,07% 130,27 130,34 EUR/CHF 1,1942 -0,09% 1,1943 1,1938 EUR/GBP 0,8808 -0,08% 0,8811 1,1340 USD/JPY 109,32 -0,09% 109,27 109,58 GBP/USD 1,3549 +0,23% 1,3529 1,3489 Bitcoin BTC/USD 8.773,93 -4,0% 8.793,49 9.358,56 ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,55 0,56 0,12 USA 2 Jahre 2,53 2,52 0,64 USA 10 Jahre 2,95 2,96 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,05 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 71,54 71,36 +0,3% 0,18 Brent/ICE 77,51 77,47 +0,1% 0,04 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.324,23 1.321,59 +0,2% +2,64 Silber (Spot) 16,77 16,72 +0,3% +0,05 Platin (Spot) 926,70 927,50 -0,1% -0,80 Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,5% +0,01

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 06:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.