Frankfurt - Der einzige Einbruch des Yen erfolgte gestern kurz nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, blieb aber im Verhältnis zum Euro kurzlebig, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Auf den ersten Blick hätte der Yen bereits nach den Statements des Chefs der Bank of Japan gestern in der Frühe nachgeben können, der sich hinsichtlich der Geldpolitik taubenhaft geäußert habe.

