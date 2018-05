Zürich (ots) - Publicitas soll heute Konkurs angemeldet haben,

meldet das Branchenportal «Klein Report». Gemäss Recherchen der

«Handelszeitung» beklagen die Schweizer Verleger Ausstände in der

Höhe von 20 Millionen Franken. Im Streit um Schuldenausstände wird es

auch juristische Auseinandersetzungen geben. Ein erster Krach scheint

unvermeidlich: Das Verlagshaus Ringier hat Klage gegen die

Luxemburger Finanzgesellschaft Thalos eingereicht, weil diese sich -

ähnlich wie Tamedia - eine Abtretungsvereinbarung von Publicitas

zusichern liess. Die Klageeinreichung wird von Alexander Theobald,

COO Schweiz von Ringier, bestätigt. In diesem Fall gehts um eine

Garantie für einen Restrukturierungskredit über 15 Millionen, den

Thalos Publicitas noch diesen Februar gewährt hat. Nun sollen Richter

darüber befinden, ob Thalos ihre Forderungen vor jenen von Ringier

und anderen Verlagshäusern durchsetzen kann.



