Neue Doku-Soap am Montagabend



- Fürst Heinz und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein wagen ein spannendes Sozialexperiment - Zweite Folge: Am Montag, 14. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Von einem kaputten Auto über einen durchgebrochenen Lattenrost bis hin zum fehlenden Kühlschrank: In der zweiten Woche des Sozialexperiments warten neue Herausforderungen auf Fürst Heinz und seine Andrea.



In der zweiten Woche müssen sich Fürst Heinz und seine Andrea neuen Herausforderungen stellen. Nachdem die Wohnung in Köln-Zollstock bereits größtenteils eingerichtet ist, ergattern die beiden bei einer Haushaltsauflösung in Siegen den langersehnten Kühlschrank und eine Waschmaschine.



Das Fürstenehepaar aus Mallorca hilft in dieser Woche beim "Kalker Kindermittagstisch". Heinz und Andrea sind zutiefst betrübt über die Situation der Kinder und würden zu gerne mit einer Spende helfen, doch das geringe Budget gibt dies nicht her. Sie entscheiden sich ehrenamtlich zu arbeiten.



Weitere Probleme bereiten ihnen das Auto mit Motorschaden und ein durchgebrochener Lattenrost. Halten die Millionäre dem wachsenden finanziellen Druck stand? Können sie sich die Reparatur des dringend benötigten Autos noch leisten?



"Promis auf Hartz IV": Am Montag, den 14. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Über "Promis auf Hartz IV"



Was passiert, wenn sich ein wohlhabendes prominentes Ehepaar von jetzt auf gleich von jeglichem Luxus verabschieden und mit dem Grundbedarf eines Hartz IV-Regelsatzes auskommen muss? Fürst Heinz und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein nehmen die Herausforderung an und stellen sich dem spannenden Sozialexperiment. Vier Wochen lang verzichten sie auf die vertrauten Annehmlichkeiten und geben ihr gewohntes Umfeld auf.



