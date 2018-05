In den vergangenen Jahren sind die Trinkwasserpreise in Deutschland zum Teil stark gestiegen. Jedoch gibt es deutliche regionale Unterschiede.

Die Trinkwasserpreise für Verbraucher in Deutschland sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zwischen 2005 und 2016 legten sie um 25 Prozent zu. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Analyse der Grünen-Fraktion im Bundestag, die Daten des Statistischen Bundesamts ausgewertet hat. Für einen Haushalt von zwei Personen bedeute dies Mehrausgaben von 50 Euro. Zuvor hatte die "Saarbrücker Zeitung" darüber berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...