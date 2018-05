Genf - Wie allgemein erwartet, belässt die Bank of England (BoE) den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent, so Salman Ahmed, Chief Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers.Die Ratsprotokollerklärung bestätige, dass die Schwäche der in den letzten Wochen veröffentlichten Daten die ungünstigen Auswirkungen des Wetters reflektieren würden. Trotzdem hätten sich die Wachstumsprognosen der Zentralbank im Inflationsreport vom Mai kaum verändert. Somit werde nun erwartet, dass die CPI-Inflation das Ziel dieses Mal schneller erreichen werde, als es im Inflationsresport vom Februar zu lesen gewesen sei. Die Prognose verbleibe bei "einem bedingt leichten Anstieg des Leitzinses über die nächsten drei Jahre". Dennoch weise die BoE darauf hin, dass die Brexit-Verhandlungen weiterhin eine bedeutende Unsicherheitsquelle darstellen würden.

