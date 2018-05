Bonn (ots) - "Heimat ist die Familie", so der ehemalige Innenausschuss-Vorsitzende des Deutschen Bundestags, Wolfgang Bosbach. Gerade auch, weil die Menschen heute viel mobiler seien, würden sie Heimat und Geborgenheit besonders schätzen.



"Im Dialog" spricht Michael Krons mit Wolfgang Bosbach in seiner Heimatstadt Bergisch Gladbach über die Bedeutung seiner Herkunft, die Sehnsucht der Menschen nach Heimat und nach Politikern mit eindeutigen Haltungen.



Die Bürgerinnen und Bürger würden von Politikern einen klaren Standpunkt erwarten, davon ist Bosbach, der zu den populärsten Politikern zählte, zutiefst überzeugt. Das Problem der Volksparteien sei heute, dass sie sich nicht mehr allzu sehr unterscheiden würden. Dennoch erteilt Bosbach einer Positionsverschiebung seiner Partei nach rechts eine klare Absage.



