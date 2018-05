DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% S&P-500-Future 2.723,20 +0,17% Euro-Stoxx-50 3.557,10 -0,35% Stoxx-50 3.124,09 -0,31% DAX 12.971,52 -0,39% FTSE 7.692,90 -0,10% CAC 5.523,08 -0,41% Nikkei-225 22.758,48 +1,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,96 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 71,46 71,36 +0,1% 0,10 Brent/ICE 77,51 77,47 +0,1% 0,04 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.325,08 1.321,59 +0,3% +3,49 Silber (Spot) 16,79 16,72 +0,4% +0,07 Platin (Spot) 927,35 927,50 -0,0% -0,15 Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,4% +0,01

AUSBLICK AKTIEN USA

Kleinere Gewinne dürfte die Wall Street am Freitag zum Start verzeichnen. Würde der Dow-Jones-Index im Plus schließen, wäre es die längste Gewinnserie im laufenden Jahr. Am Donnerstag hatte er den sechsten Handelstag in Folge im Plus geschlossen. Nachdem in jüngster Zeit die Geopolitik im Nahen Osten das Handelsgeschehen stark beeinflusst hat, rücken am Freitag wieder die marktnäheren Faktoren in den Blick. Dazu gehören an Konjunkturdaten die Importpreise und die Michigan-Verbraucherstimmung, zudem wird sich der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, äußern. Am Vortag hatten bereits niedrige Inflationsdaten die Stimmung aufgehellt.

Bei den Einzelwerten dürften Nvidia die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich ziehen. Der Chiphersteller hat am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Zudem kündigte der Chiphersteller an, im laufenden Jahr 1,25 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe und Dividenden zu investieren. Die Anleger nehmen das zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie fällt vorbörslich um 2,2 Prozent. Auch Dropbox hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Gleichwohl verliert die Aktie 4,1 Prozent. Sie hatte seit dem Börsengang des Unternehmens im März dieses Jahres um gut 11 Prozent zugelegt. Gut sei möglicherweise nicht gut genug gewesen, so der Kommentar eines Marktteilnehmers. Die Aktie von Trade Desk springt in Reaktion auf unerwartet gut ausgefallene Zahlen des Unternehmens um knapp 24 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte vom Wachstum bei Online-Werbung profitiert, vor allem in den Segmenten mobiles Video und Streaming. Symantec stürzen dagegen um knapp 26 Prozent ab. Der Anbieter von Sicherheitssoftware hatte zwar im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen, für das Geschäftsjahr aber einen Rückgang von Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt

18:15 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende beschert den Aktienmärkten in Europa einen sehr ruhigen Wochenausklang. Auf breiter Front tut sich bei den Indizes trotz günstiger Vorgaben aus den USA wenig. Das Iran-Thema schwelt eher im Hintergrund, am Ölmarkt macht die Rally der vergangenen Tage eine Pause. Die Mailänder Börse tendiert behauptet, nachdem es dort wegen der politischen Unsicherheit und zuletzt einem drohenden euroskeptischen Regierungsbündnis deutlicher abwärts gegangen war. Dennoch kommen aus Italien auch gute Nachrichten. Nach der Unicredit am Donnerstag hat nun die nur mit Staatshilfe noch lebende Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ermutigende Zahlen vorgelegt. An der Börse wird das mit einem Kurssprung von rund 12 Prozent quittiert. Wie ein Befreiungsschlag wirkt, dass die Schweizer Sika und Saint-Gobain ihren lange schwelenden Übernahmestreit beendet haben. Der französische Baustoffriese verzichtet nun darauf, die Kontrolle an dem kleineren Konkurrenten Sika zu übernehmen. Sika verteuern sich um über 8 Prozent und für Saint-Gobain geht es um 2,8 Prozent nach oben. Gut kommt der Geschäftsbericht von Arcelormittal an, die Aktie steigt um 2,2 Prozent. Nachdem bei Talanx die Bruttoprämien im Auftaktquartal überzeugt haben, hat der Versicherer den Ausblick für die Prämien leicht nach oben genommen. Den Ausblick für den 2018er Gewinn bestätigte Talanx aber nur. Das sorgt für etwas Enttäuschung. Talanx verbilligen sich um 2,3 Prozent. Negativ für Roche, die 1,6 Prozent verlieren, wirkt eine enttäuschend verlaufene Studie.

DEVISEN

EUR/USD 1,1944 +0,23% 1,1921 1,1895 EUR/JPY 130,52 +0,10% 130,27 130,34 EUR/CHF 1,1935 -0,15% 1,1943 1,1938 EUR/GBP 0,8801 -0,16% 0,8811 1,1340 USD/JPY 109,29 -0,12% 109,27 109,58 GBP/USD 1,3571 +0,39% 1,3529 1,3489 Bitcoin BTC/USD 8.781,26 -3,9% 8.793,49 9.358,56

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben die positiven Vorzeichen überwogen. Die Märkte der Region profitierten von überraschend schwach ausgefallenen US-Inflationsdaten, die schon am Donnerstag der Wall Street Auftrieb gegeben hatten. In Tokio ging es für den Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent nach oben. Dass der Dollar in Reaktion auf die Inflationsdaten leicht zurückgekommen und der Yen im Gegenzug gestiegen war, belastete den japanischen Aktienmarkt nicht. In Schanghai verloren die Kurse jedoch gegen die Tagestendenz im Schnitt 0,4 Prozent. Allerdings hatte der chinesische Aktienmarkt zuletzt auch einen guten Lauf. Unter Druck standen besonders Aktien exportorientierter chinesischer Unternehmen, weil Anleger sich vor der nächsten Runde in den Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA zurückhielten. Aurora Optoelectronics, Yunnan Xiyi und Berry Genomics fielen um das Tageslimit von 10 Prozent. Die Börse im malaysischen Kuala Lumpur blieb auch am Freitag noch geschlossen. Bei der Wiederaufnahme des Handels am Montag dürfte der überraschende Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl am Mittwoch die Kurse dort zunächst belasten, erwarten Beobachter. Unter den Einzelwerten stürzten Q Tech in Hongkong um gut 30 Prozent ab. Das Unternehmen erwartet, dass sich sein Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr wegen des schwachen chinesischen Smartphone-Markts und der aggressiven Preispolitik halbieren wird. In Tokio verteuerten sich Suzuki um 9 Prozent, nachdem der Autobauer eine kräftige Gewinnsteigerung gemeldet hatte. Auch die Zahlen von Panasonic kamen gut an; die Aktie stieg um 4,9 Prozent. Ansonsten waren Technologiewerte in der ganzen Region gesucht. Sie folgten ihren US-Pendants nach oben und profitieren dabei unter anderem davon, dass die Apple-Aktie am Donnerstag ein neues Rekordhoch markierte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen stehen zum Wochenschluss unter Druck. Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger sowie die anhaltende Nachfrage der Europäischen Notenbank unterstützen die Kurse der Anleihen. Eine zudem gut verlaufende Berichtssaison liefert kein Störfeuer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SAP plant große Umstrukturierung

Der Softwarekonzern SAP will sich mit einer Umstrukturierung stärker auf die Kunden ausrichten. Der DAX-Konzern wolle die Zahl der Geschäftsfelder von 13 auf sieben reduzieren, sagte SAP-Deutschlandchef Daniel Holz dem Handelsblatt. So würden beispielsweise alle Produkte für die Unternehmenssteuerung, im Fachjargon als ERP bezeichnet, im Bereich "Digital Core" zusammengefasst.

Bayer erhält weitere Zulassung für Augenmittel Eylea in China

Bayer hat in China für das Augenmittel Eylea die Zulassung in einer weiteren Indikation erhalten. Wie der Pharmakonzern mitteilte, kann das Medikament nun auch zur Behandlung des Sehschärfenverlusts bedingt durch neovaskuläre altersabhängige Makuladegeneration eingesetzt werden, kurz nAMD. Im Februar hatte Bayer bereits die Zulassung in China zur Behandlung des Sehschärfenverlusts auf Grund eines diabetischen Makulaödems (DMÖ) erhalten.

Talanx erhöht nach starkem Auftakt Bruttoprämien-Prognose

Ein geringeres Schadensaufkommen in der Rückversicherung und auch ein gutes Kapitalanlageergebnis haben dem Versicherungskonzern Talanx außer beim Nettogewinn einen soliden Jahresauftakt im ersten Quartal beschert. Nach einem kräftigen Anstieg der Bruttoprämien erhöhte der MDAX-Konzern die Jahresprognose für diese Kennziffer. Mit der Neuordnung seines Spezialversicherungsgeschäfts will Talanx zudem Wachstumschancen nutzen.

Nfon mit erstem Kurs 8% über Ausgabepreis gestartet

Nfon kann sich ab sofort als börsennotierte Aktiengesellschaft bezeichnen. Der Weg dorthin war aber holprig, denn der Anbieter von Cloud-Telefonsystemen musste die anfängliche Preisvorstellung für seine Aktien deutlich reduzieren, um sie am Markt unterzubringen. Der erste Preis der Aktie wurde am Freitag mit 13,00 Euro festgestellt. Ausgegeben wurden die gut 4,16 Millionen Aktien zum Stückpreis von 12,00 Euro.

Frankreichs Bahn schätzt Streikkosten auf mehr als 300 Millionen Euro

Die französische Bahngesellschaft SNCF schätzt die Kosten der dreimonatigen Streikwelle auf mehr als 300 Millionen Euro. "Der Streik ist für uns sehr teuer", sagte Konzernchef Guillaume Pepy am Freitag dem Sender Franceinfo. Der Fluggesellschaft Air France klagt wegen der Arbeitsniederlegungen über sinkende Passagierzahlen.

Banca Monte dei Paschi erzielt wieder Gewinn

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat im ersten Quartal dank geringerer Kosten und Kreditausfällen wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das im vergangenen Jahr von der italienischen Regierung gerettete Geldhaus berichtete über einen Nettogewinn von 187,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Institut noch 169,2 Millionen Euro verloren.

Sika legt Übernahmestreit mit Saint-Gobain bei

Saint-Gobain und der Schweizer Bauchemiekonzern Sika haben den jahrelangen Übernahmestreit beigelegt. Der französische Konzern verständigte sich mit der Sika-Gründerfamilie Burkard auf eine Übereinkunft, mit der die seit über drei Jahren schwelende Auseinandersetzung beendet wird. Saint-Gobain verzichtet nun darauf, die Kontrolle an dem kleineren Konkurrenten zu übernehmen.

Arcelormittal schneidet im 1. Quartal besser ab als erwartet

Arcelormittal hat im ersten Quartal von höheren Stahlpreisen profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker gesteigert als am Markt erwartet. Insgesamt hätten sich die Aussichten für 2018 in den vergangenen Monaten verbessert, kommentierte CEO Lakshmi Mittal die Zahlen.

