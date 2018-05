Stuttgart - Das politisch wie auch wirtschaftlich dominierende Thema in dieser Woche ist zweifellos der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran, so die Börse Stuttgart. Am Dienstagabend habe US-Präsident Donald Trump den Deal gekündigt - und heftige Kritik geerntet. Das Atomabkommen sei 2016 zustande gekommen und habe den Zweck gehabt, Iran von der Entwicklung einer Atomstreitmacht abzuhalten.

