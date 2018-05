BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich nach Angaben der Bundesregierung in einem Telefonat für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran ausgesprochen. Merkel habe am Freitag mit Putin telefoniert, und im Mittelpunkt habe die Lage im Mittleren und Nahen Osten nach der Entscheidung der USA zur Aufkündigung des Abkommens gestanden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

"Die Bundeskanzlerin und Präsident Putin bekräftigten, dass Deutschland und Russland den Erhalt des Abkommens zwischen den verbleibenden Parteien anstreben", erklärte der Regierungssprecher. Beide hätten sich besorgt über jüngste Entwicklungen in der Region gezeigt. "Sie stimmten überein, dass es entscheidend auf die Vermeidung weiterer Eskalationen ankommt."

Ferner hätten Merkel und Putin über die Lage in der Ostukraine "einschließlich der Möglichkeit des Einsatzes einer UN-Mission" gesprochen.

Unterdessen kritisierte Merkel in einer Rede erneut den Ausstieg der USA aus dem Abkommen. Diese sei "nicht richtig" und verletze "das Vertrauen in die internationale Ordnung", sagte die Kanzlerin am Freitag beim Katholikentag. Sie halte aber weiter am Multilateralismus fest. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte die Entscheidung der USA laut Deutschlandfunk einen Rückschlag für die Friedensdiplomatie und eine Absage an einen Frieden durch internationale Kooperation.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sah in einem Interview des Senders unterdessen im Zusammenhang mit neuen US-Sanktionen gegen den Iran wenig Möglichkeiten, dort tätige deutsche Firmen in Schutz zu nehmen. "Wir haben juristisch keine Möglichkeit, deutsche Unternehmen gegen Entscheidungen der amerikanischen Regierung zu schützen oder sie davon auszunehmen, vor allen Dingen dann nicht, wenn es um Zusammenarbeit mit amerikanischen Firmen in den USA geht", sagte er. "Deshalb müssen diese Unternehmen abwägen, welche Entscheidung für sie im Einzelfall die richtige ist."

