BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Pläne der großen Koalition für ein Gesetz zur Einwanderung dringend benötigter Fachkräfte als eilig bezeichnet und die Neuregelung innerhalb der nächsten zwei Jahre in Aussicht gestellt. "In zwei Jahren haben wir das spätestens, es kann auch schneller gehen", sagte die Kanzlerin beim Katholikentag in Münster. "Es eilt."

Merkel betonte, die Koalition habe sich dies vorgenommen. "Wir haben gesagt, wir werden ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz machen." Diese rechtliche Neuregelung solle über die "Blue Card" der EU hinausgehen. Allerdings hob Merkel hervor, man müsse "ganz klar unterscheiden" zwischen diesen Fachkräften und Migration aus humanitären Gründen.

"Das eine ist ein Gesetz, das Fachkräfte zu uns lässt, die wir in unserem Interesse brauchen", sagte die CDU-Vorsitzende. Es gebe 500.000 nicht besetzte Arbeitsplätze. Dies sei aber von der humanitären Verantwortung Deutschlands zu unterscheiden. "Die wird nicht nach der Frage ausgerichtet, als Flüchtling darf nur noch kommen, wer das und das kann", stellte Merkel klar.

May 11, 2018 07:14 ET (11:14 GMT)

