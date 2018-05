Die saudische Regierung und die Huthi-Milizen ringen in Jemen um die Macht. Ein blutiger Konflikts, der zuletzt hunderte Todesopfer forderte.

Für Zivilisten im Bürgerkriegsland Jemen war der April in diesem Jahr bisher der tödlichste Monat. 236 Frauen, Männer und Kinder starben bei Luftangriffen, Kämpfen oder Anschlägen, teilte das UN-Menschenrechtsbüro am Freitag in Genf mit. Etwa gleich viele Bürger wurden verletzt. Seit Beginn des erbitterten Kriegs vor drei Jahren im Jemen gab es laut UN-Angaben fast 6.400 tote Zivilisten ...

