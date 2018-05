Paris - Wie angekündigt, hat US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit dem Iran in dieser Woche aufgekündigt, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Während die Aktienmärkte weltweit gelassen reagiert hätten, sei die Entscheidung wie erwartet dem Ölpreis entgegengekommen.

