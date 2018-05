Osnabrück (ots) - TV-Experte Marcel Reif: Der Fußball steckt in einem Glaubenskrieg



Osnabrück. Für Marcel Reif steckt der deutsche Fußball in einem Glaubenskrieg. Der langjährige Live-Kommentator großer Spiele und heutige TV-Experte begründet die emotionale Heftigkeit der Debatten um Videobeweis, Montagspiele und 50+1-Regel so: "Die Fans und Ultras, für die ihr Verein und der Fußball der bestimmende Lebensinhalt sind, haben immer mehr das Gefühl, dass ihnen etwas genommen wird."



In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte der 68-Jährige: "Über allen kontroversen Themen steht das Gefühl: Das ist nicht mehr unser Fußball! Sie fragen sich: Sind wir überhaupt noch das richtige Publikum für den modernen Fußball? Die Leute spüren, dass sich da etwas Grundlegendes verändert und ihnen etwas genommen wird."



Für eine sachliche Auseinandersetzung und die Suche nach Kompromissen sei kein Platz. "Die emotionalen Ausschläge sind so hoch, dass man mit Argumenten kaum durchdringt. Da läuft ein Glaubenskrieg mit verhärteten Fronten", sagte Reif, der vor zwei Jahren seine Kommentatoren-Laufbahn beendet hat und seitdem als regelmäßiger Gast in Fußball-Expertenrunden und Talkshows ist.



-----------------------------------------------------------------



Marcel Reif: Europäische Topclubs spielen bald unter sich



Osnabrück. In fünf bis sechs Jahren werden die großen europäischen Fußballclubs in einer eigenen Liga spielen. Davon ist der langjährige Live-Kommentator großer Spiele und heutige TV-Experte Marcel Reif überzeugt.



"Die Bayern haben mit ihrer Dominanz in der Bundesliga nichts mehr zu suchen", sagte der 68-Jährige in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag), "zusammen mit Real, Barcelona, Paris, den beiden Manchester-Clubs und anderen werden sie in einer weltweit vermarkteten Liga spielen - in Sydney, Shanghai, Singapur oder Seattle."



Das sei bestes Entertainment, "das seinen Preis hat und seine Kunden finden wird". Bis es soweit ist, müsse die Bundesliga darauf hoffen, dass ein Investor einen Club in die Lage versetzt, den Wettbewerb mit den Bayern wieder zu öffnen, beispielsweise Borussia Dortmund.



"Dann wird sich zeigen, wie weit die Macht der Südtribüne reicht und ob der BVB bereit ist, es auf einen Konflikt ankommen zu lassen", sagte Reif.



------------------------------------------------------------------



Für Marcel Reif ist Jupp Heynckes die Persönlichkeit der Saison



Osnabrück. Jupp Heynckes ist für den langjährigen TV-Kommentator Marcel Reif die beeindruckendste Persönlichkeit der 55. Bundesliga-Saison. "Vieles von dem, was man sich als Fußball-Romantiker erhalten möchte, ist uns über diesen Mann geschenkt worden", sagt der 68-Jährige in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) über den Trainer von Rekordmeister Bayern München, der sich nach dem Pokalfinale am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt in den Ruhestand zurückzieht.



"Diese völlige Konzentration auf Fußball, diese Klarheit in der Führung - das wird uns fehlen." Als Vorbild für andere könnte Heynckes über seinen Abschied hinaus Wirkung haben: "Wenn auf diese Weise ein bisschen von diesem großen Menschen und Trainer in der Bundesliga bleibt, hat der Fußball gewonnen."



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207