Das Ziel 13.000 Punkte hat der Dax erst einmal erreicht. Nun geht es darum, vom jüngsten Kursanstieg so viel wie möglich zu verteidigen.

Fünf Gründe haben dem Dax bei seiner Erholung in den vergangenen Wochen besonders geholfen:

- Das wirtschaftliche Umfeld ist trotz Streit um Handelssanktionen weiter börsenfreundlich, bietet moderates Wirtschaftswachstum bei relativ wenig Gefahr, nach unten oder oben zu übertreiben.

- Die Notenbanken halten an ihrer bisherigen Linie fest: In Amerika sind weitere, vorsichtige Zinserhöhungen geplant; in Europa ist nichts von einem großen Zinsanstieg zu sehen. Da die Börsen in den vergangenen Jahren mit dieser Politik gut gefahren sind, wird Konstanz mit höheren Kursen belohnt.

- Der starke Anstieg des Euros, der binnen eines Jahres von 1,04 Dollar auf 1,25 Dollar geklettert ist, hat eine Pause eingelegt. Vor allem für die Börsen in Europa ist das eine wichtige Entwarnung.- An der Bedeutung der großen Technologietrends (Internet, Cloud, autonomes Fahren) hat sich nichts geändert. Die Stärke der führenden Aktien von Amazon bis Microsoft, von Infineon bis SAP - zeigt, dass dieser Motor für Konjunktur und Märkte unter Dampf steht. Das war kurz nach der Jahrtausendwende anders, als die Schwäche der Internetprotagonisten frühzeitig die große Krise der Technologiebranche ankündigte.

- Die Geschäftszahlen der meisten Unternehmen sind in Ordnung. Prominentes Beispiel ist Siemens. Dank Sondererträgen und eines lebhaften operativen Geschäfts gehen hier die Prognosen für das laufende Jahr hoch. Die Entwicklung von Siemens ist für die Börse besonders wichtig, da der Konzern durch seine zahlreichen Geschäftsfelder in vielen Branchen aktiv ist. Auch der Kursverlauf der Aktie signalisiert Stärke: Die Widerstandslinie bei 108 Euro wurde nach oben genommen, in den nächsten Wochen könnte es in Richtung 120 Euro gehen.

Öl wird teurer, ist aber noch keine Gefahr für die Börse

Eine besondere Rolle spielt derzeit der Ölpreis. Mit einem Anstieg der Brent-Notierungen bis auf 77 Euro hat Öl das alte Hoch vom Mai 2015 hinter sich gelassen. Mittelfristig ist Spielraum bis auf 90 Dollar.

