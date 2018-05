Wien - Kein Zweifel: Dividenden sind für den Erfolg von Aktieninvestments von großer Bedeutung, so die Experten von "FONDS professionell".Inklusive Dividenden habe der Aktienindex DAX in den vergangenen 20 Jahren kumuliert um 141 Prozent zugelegt. Ohne Hinzurechnung der Ausschüttungen habe das Plus bei relativ bescheidenen 46 Prozent gelegen. "Annualisiert macht das 4,5 Prozent versus real negativen 1,9 Prozent", rechne Morningstar-Chefredakteur Ali Masarwah vor. Ursächlich hierfür sei der Zinseszins-Effekt, der so aber nur bei thesaurierenden Fonds zum Tragen komme. Und genau hier würden Fondsanleger den ersten von vielen denkbaren Fehlern machen.

