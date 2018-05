Die Nachfrage nach der Gemeinschaftswährung hält in der 2. Wochenhälfte an und so kann der EUR/USD das Wochenhoch in der Mitte der 1,1900 herausfordern. EUR/USD profitiert von USD Verkauf Das Paar steigt am Freitag die 2. Sitzung in Folge, da es von den Verkäufen gegenüber dem Greenback profitiert. Der US-Dollar-Index zieht sich indes vom 93,40/45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...