Nach der Zerschlagung regiert bei Innogy die Unsicherheit. Nun versuchen Eon und RWE die Mitarbeiter mit einer Grundsatzerklärung zu beruhigen.

Mit ihrem spektakulären Deal zur Zerschlagung von Innogy haben Eon und RWE die Mitarbeiter verunsichert. Vor allem bei Innogy ist die Unruhe seit Bekanntgabe der Pläne Mitte März groß, doch auch bei Eon und RWE sorgen sich die Arbeitnehmer.

Man sei fest entschlossen, die Rechte der Arbeitnehmer auch bei einer Neuaufstellung zu wahren, kündigen nun die beteiligten Unternehmen an. In einem Grundsatzpapier haben sich Eon-Chef Johannes Teyssen, RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und Innogy-Chef Uwe Tigges am Freitag auf wichtige Zusagen für die Arbeitnehmer geeinigt.

Betriebsräte und Gewerkschaften zeigen sich mit dem Papier zufrieden. "Die Einigung sichert den Schutz unserer Beschäftigten", teilte Innogy-Betriebsratschef René Pöhlis am Freitag mit. Auch Verdi-Chef Frank Bsirske bezeichnete die Einigung gar als "Meilenstein für die soziale Absicherung der Beschäftigten in allen beteiligten Unternehmen."

Geeinigt haben sich die Beteiligten unter anderem darauf, dass die bestehenden Tarifverträge auch weiterhin gelten. Ein Punkt, der Andreas Scheidt, der für die Gewerkschaft Verdi mit am Tisch saß, besonders zufrieden macht. "Die Einigungen sind aus unserer Sicht sehr positiv. Jetzt haben die Mitarbeiter erst einmal Sicherheit", sagt Scheidt.

Auch betriebsbedingte Kündigungen werden, wie angekündigt, "praktisch ausgeschlossen". Scheidt hofft, ...

