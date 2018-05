Rund 200 Staaten versuchen den nächsten Klimagipfel vorzubereiten - schnell voran kommen sie dabei nicht wie jetzt auch das Umweltministerium zugibt.

Der weltweite Kampf gegen die Erderwärmung kommt auch mit dem Weltklimavertrag von Paris nur schleppend voran. In Bonn erreichten die rund 200 Staaten bei den Vorbereitungen zur nächsten großen Klimakonferenz im polnischen Kattowitz am Jahresende nicht so viele Fortschritte wie geplant, wie auch das Bundesumweltministerium am Freitag nach Ende der Gespräche einräumte. "Der Prozess ist auf dem richtigen Weg, er muss aber noch deutlich an Geschwindigkeit zunehmen, damit wir in Kattowitz zu einem Abschluss kommen", sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth.

