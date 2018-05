Der Chip-Produzent Infineon sieht in Sachsen Potential. In einem neuen Zentrum will der Hersteller dort Innovation schaffen.

Der Chip-Produzent Infineon Technologies AG will noch in diesem Jahr ein neues Entwicklungszentrum für Automobilelektronik und Künstliche Intelligenz in Dresden einrichten. In einer ersten Phase sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Langfristig sollen 250 Mitarbeiter dort arbeiten. Ziel ist es, neue Produkte in den Bereichen Automobilelektronik und Künstliche Intelligenz zu entwickeln.

"Silicon Saxony wächst weiter und zeigt, dass wir mit unserer ...

