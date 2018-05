Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Spieltag 34 in der Fußball-Bundesliga: Wer schafft es in die europäischen Wettbewerbe, wer steigt ab, wer muss in die Relegation? Der Kampf um die Plätze hinter dem souveränen Meister aus München verspricht einen spannenden Abschluss der Bundesliga-Saison 2017/2018. Alle Spiele, alle Tore, alle Entscheidungen im "aktuellen sportstudio" des ZDF am Samstag, 13. Mai 2018, ab 22.00 Uhr. ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßt als Studiogast Werder-Trainer Florian Kohfeldt.



Das "aktuelle sportstudio" blickt in puncto Zuschauerresonanz auf eine sehr erfolgreiche Saison 2017/2018 zurück: Durchschnittlich 2,25 Millionen Fußballfans verfolgten samstags die Bundesliga-Berichterstattung im ZDF. Das entspricht einem Marktanteil von 13,1 Prozent. Eine deutliche Steigerung gegenüber der Saison 2016/2017 mit 2,10 Millionen Zuschauern und 11,5 Prozent Marktanteil.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Bundesliga-Berichterstattung im 'aktuellen sportstudio' hat sich in der Saison 2017/2018 mehr als erfolgreich entwickelt. Im Vergleich zur vorangegangenen Saison haben die Zuschauerzahlen neue Höchstwerte erreicht. Ein erfreuliche Resonanz auf das Programmangebot des renommierten ZDF-Sportformates, das die Bundesliga von Beginn an begleitet hat - aber auch ein weiterer Beleg für die ungebrochene Attraktivität der Sportart Nummer eins im deutschen Fernsehen."



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudio



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121